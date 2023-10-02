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Spor

Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 20:30 - Güncelleme:
Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
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Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Grubunu 9 puanla lider tamamlayan Sarıyer Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Melike Erol Özkan

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Çağla Salih, Loda, İlayda Uçak, Nicoletti, Tuğçe Akman, Özge Nur Çetiner (Gizem Çerağ Düzeltir, Selin Adalı, Simay Cinbaz, Ayşe Çürük, Fatma Şekerci, Ecenur Aksoy, Firdevs Kiremitçi)

Sarıyer Belediyespor: Lee, Drewniok, Simonenko, Aleyna Vence, Gizem Mısra Aşçı (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Begüm Hepkaptan, Ceylan Arısan, Merve Nezir)

Setler: 15-25, 16-25, 15-25

Süre: 74 dakika (22, 25, 27)

  • voleybol maçı
  • Sarıyer- Aydın
  • AXA Sigorta Kupa

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