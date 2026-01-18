İSTANBUL 4°C / 1°C
  • Sarıyer, deplasmanda Boluspor'u mağlup etti
Spor

Sarıyer, deplasmanda Boluspor'u mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında SMS Grup Sarıyer, Boluspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

18 Ocak 2026 Pazar 18:28
Sarıyer, deplasmanda Boluspor'u mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında SMS Grup Sarıyer, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Furkan Ulu, Harun Terin

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Devran Şenyurt, Barış Alıcı (Dk. 69 Alptekin Çaylı), Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Kaan Arslan (Dk. 19 Can Arda Yılmaz - Dk. 69 Akanbi), Kouagba, Balbudia

SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Djilobodji, Regattin (Dk. 85 Traore), Metehan Mert, Ömer Bayram (Dk. 90+4 Batuhan Kör), Enver Kulasin (Dk. 90+4 Oğuzhan Yılmaz), Emre Yeşilyurt (Dk. 85 Fatih Kurucuk), Camara (Dk. 83 Eşref Korkmazoğlu), Cebrail Karayel, Marcos Silva, Eze

Goller: Dk. 28 Camara, Dk. 64 Eze (SMS Grup Sarıyer), Dk. 45+1 Kouagba (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 88 Akanbi, Dk. 90+4 Devran Şenyurt (Boluspor)

  • Sarıyer Boluspor
  • 1. lig
  • 21. hafta

