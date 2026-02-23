İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2026 Pazartesi / 7 Ramazan 1447
Spor

Sarıyer evinde farklı kazandı

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sarıyer, evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

23 Şubat 2026 Pazartesi 16:26
Sarıyer evinde farklı kazandı
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Kürşathan Akın, Güner Mumcu Taştan

SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel (Dk. 46 Oğuzhan Yılmaz), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 55 Traore), Enver Kulasin, Poko (Dk. 67 Regattin), Marcos Silva (Dk. 46 Aytaç Kara), Camara (Dk. 67 Dembele), Batuhan Kör

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Seyfi Efe Irga (Dk. 46 Mert Menemencioğlu), Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak, Muhammed Ergen (Dk. 46 Ahmet Yılmaz), Kürşat Türkeş Küçük, Kayra Saygan, Toprak Bayar, Mustafa Bozkurt (Dk. 45+6 Ata Gül), Gökdeniz Tunç

Goller: Dk. 7 Enver Kulasin, Dk. 9 Cebrail Karayel, Dk. 21 Marcos Silva, Dk. 30 Batuhan Kör, Dk. 72 Aytaç Kara (SMS Grup Sarıyer)

Kırmızı kart: Dk. 45+5 Murat Uğur Eser (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Hasan Emre Yeşilyurt, Dk. 55 Traore, Dk. 75 Ömer Bayram (SMS Grup Sarıyer)

