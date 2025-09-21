İSTANBUL 26°C / 19°C
Spor

Sarıyer evinde kaybetti

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Sarıyer, Pendikspor'u konuk etti. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

HABER MERKEZİ21 Eylül 2025 Pazar 18:34 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Sarıyer, Pendikspor'u konuk etti.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'in başına getirilen teknik direktör Yılmaz Vural, ilk maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Mallik Wilks ve 85. dakikada Thuram kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 11 puana ulaşan Pendikspor, 6. sıraya yerleşti. Bu sezon ligde 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Sarıyer ise 1 puanla 17. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Sarıyer, Amed deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Sakaryaspor'u konuk edecek.

