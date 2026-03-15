Spor

Sarıyer evinde Keçiörengücü'nü 3 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sarıyer, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Sarıyer, küme hattında kritik bir nefes aldı.

HABER MERKEZİ15 Mart 2026 Pazar 18:03
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sarıyer, evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçı Sarıyer 3-1 kazandı.

Sarıyer'in gollerini 14. dakikada Metehan Mert, 61. dakikada Biyogo Poko ve 79. dakikada Batuhar Kör kaydetti, Keçiörengücü'nün golünü ise 90+2. dakikada Mame Diouf attı.

Sarıyer 4 maçlık galibiyet hasretine bu maçla beraber son verdi.

Bu sonuçla birlikte Sarıyer puanını 38'e yükselterek küme hattında nefes aldı, Keçiörengücü 44 puanda kalarak play-off yarışında yara aldı.

Lig'de gelecek hafta Sarıyer, evinde Vanspor FK ile; Ankara Keçiörengücü evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak.

