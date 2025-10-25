Sarıyer evinde Manisa FK ile golsüz berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Manisa FK 0-0 berabere kaldı.
STAT: Yusuf Ziya Öniş
HAKEMLER: Burak Olcar, Mahmut Gülle, Mehmet Dura
SMS GRUP SARIYER: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 46 Traore), Camara, Berkay Aydoğmuş (Dk. 71 Oğuzhan Yılmaz), Anziani (Dk. 90+2 Ozan Sol), Dembele, Babacar (Dk. 65 Urie)
MANİSA FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Herelle, Umut Erdem, Cissokho, Toure (Dk. 78 Kadir Kaan Yurdakul), Lindseth, Osman Kahraman (Dk. 46 Benrahou (Dk. 90+5 Fırat İnal)), Burak Süleyman (Dk. 85 Ayberk Karapo), Diony
KIRMIZI KART: Dk. 86 Diony (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Dk. 47 Traore, Dk. 50 Dembele, Dk. 77 Anziani, Dk. 90+2 Ömer Bayram (SMS Grup Sarıyer), Dk. 90+11 Fırat İnal (Manisa FK)