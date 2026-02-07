İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sarıyer evinde tek golle kazandı

Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde sahasında karşı karşıya geldiği Sivasspor'u Camara'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 16:45 - Güncelleme:
Sarıyer evinde tek golle kazandı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Özbelsan Sivasspor'u 1-0 yendi.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Sezgin Çınar, Egemen Savran

SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Cebrail Karayel (Dk. 65 Dembele), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt, Kulasin (Dk. 90+1 Eşref Korkmazoğlu), Silva, Regattin (Dk. 83 Traore), Camara (Dk. 90+1 Fethi Özer), Eze (Dk. 84 Oğuzhan Yılmaz)

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Mert Çelik (Dk. 68 Bekir Böke), Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Malle (Dk. 68 Okoronkwo), Charisis (Dk. 86 Avramovski), Cihat Çelik (Dk. 78 Badji), Ethemi (Dk. 68 Kamil Fidan), Manaj

Gol: Dk. 61 Camara (SMS Grup Sarıyer)

Kırmızı kart: Dk. 80 Hasan Emre Yeşilyurt (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 34 Charisis, Dk. 52 Manaj (Özbelsan Sivasspor), Dk. 89 Ömer Bayram (SMS Grup Sarıyer)

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te banka soygunu: Yeni görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.