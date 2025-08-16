Sarıyer ile Boluspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 2.haftasında Sarıyer, evinde Boluspor'u ağırladı.

Yusuf Ziya Onis Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Boluspor'un golü 36. dakikada Doğan Davas'tan gelirken Sarıyer'in golü 72. dakikada Khouma Babacar'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da 2.haftanın sonunda puanını 1'e yükseltti.

Sarıyer, ligin 3.haftasında Çorum FK'ya konuk olacak. Boluspor ise evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Salih Burak Demirel

SMS Grup Sarıyer: Alperen Uysal, Metehan Mert, Fethi Özer (Dk. 46 Oğuzhan Yılmaz), Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 75 Ömer Bayram), Traore (Dk. 88 Muhammed Mert), Anziani, Dembele, Berkay Aydoğmuş (Dk. 75 Hasan Emre Yeşilyurt), Urie, Babacar (Dk. 86 Anıl Koç)

Boluspor: Orkun Özdemir, Ömürcan Artan (Dk. 59 Oulare), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Ensar Bilir (Dk. 81 Devran Şenyurt), Lico, Barış Alıcı (Dk. 74 Rahman Buğra Çağıran), Balbudia, Doğan Can Davas, Rasheed (Dk. 81 Boakye), Hasani

Goller: Dk. 36 Doğan Can Davas (Boluspor), Dk. 72 Babacar (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 45 Berkay Aydoğmuş (SMS Grup Sarıyer), Dk. 54 Hasani, Dk. 58 Lico, Dk. 61 Işık Kaan Arslan, Dk. 90 Devran Şenyurt (Boluspor)