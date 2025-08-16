İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sarıyer ile Boluspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 2.haftasında Sarıyer, evinde Boluspor'u ağırladı. Yusuf Ziya Onis Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

AA16 Ağustos 2025 Cumartesi 21:54 - Güncelleme:
Sarıyer ile Boluspor yenişemedi
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 2.haftasında Sarıyer, evinde Boluspor'u ağırladı.

Yusuf Ziya Onis Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Boluspor'un golü 36. dakikada Doğan Davas'tan gelirken Sarıyer'in golü 72. dakikada Khouma Babacar'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da 2.haftanın sonunda puanını 1'e yükseltti.

Sarıyer, ligin 3.haftasında Çorum FK'ya konuk olacak. Boluspor ise evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Salih Burak Demirel

SMS Grup Sarıyer: Alperen Uysal, Metehan Mert, Fethi Özer (Dk. 46 Oğuzhan Yılmaz), Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 75 Ömer Bayram), Traore (Dk. 88 Muhammed Mert), Anziani, Dembele, Berkay Aydoğmuş (Dk. 75 Hasan Emre Yeşilyurt), Urie, Babacar (Dk. 86 Anıl Koç)

Boluspor: Orkun Özdemir, Ömürcan Artan (Dk. 59 Oulare), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Ensar Bilir (Dk. 81 Devran Şenyurt), Lico, Barış Alıcı (Dk. 74 Rahman Buğra Çağıran), Balbudia, Doğan Can Davas, Rasheed (Dk. 81 Boakye), Hasani

Goller: Dk. 36 Doğan Can Davas (Boluspor), Dk. 72 Babacar (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 45 Berkay Aydoğmuş (SMS Grup Sarıyer), Dk. 54 Hasani, Dk. 58 Lico, Dk. 61 Işık Kaan Arslan, Dk. 90 Devran Şenyurt (Boluspor)

  • Trendyol maçı
  • Sarıyer-Boluspor berabere
  • Yusuf Ziya Onis Stadı

ÖNERİLEN VİDEO

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.