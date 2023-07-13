Türk futbolunun ve İstanbul'un köklü ekiplerinden Sarıyer Spor Kulübü "Hedef Süper Lig" parolasıyla proje takımı oluyor. Güçlü bir oluşumla proje hazırladıklarını söyleyen Sarıyer SK başkan adayı Sertaç Güven, "Sarıyer'i Süper Lig'e çıkaracağız" dedi.

1940 yılında kurulan, 13 yıl Süper Lig'de mücadele eden ve sayısız yıldız yetiştiren Sarıyer SK hafta sonu yeni kongresini gerçekleştirecek. Uzun bir dönemdir eski parlak günlerini arayan Sarıyer SK'da güçlü bir oluşum kollar sıvandı. Oluşuma liderlik eden Sarıyer SK başkan adayı, Trabzonspor eski Başkan Yardımcısı Sertaç Güven, "Sarıyer sevdalıları olarak kulübümüze, değerimize sahip çıkmaya ve hak ettiği yere getirmeye, Süper Lig'e çıkarmaya karar verdik. Bunu başaracak çok güçlü bir oluşum yaptık. Gerekli nitelikler bizde mevcut. Sarıyer aşkı, aidiyeti var. Spor yönetimi, tecrübesi var. Projeyi hayata geçirecek güç ve her türlü hazırlığımız var. Sarıyer'in maddi sorunu kalmayacağı gibi, güçlü kadro için gerekli bütçeyi de hazırladık. Takımı önce 1. Lig'e sonra da Süper Lig'e yükseltecek projemiz hazır, iyi bir teknik ekip kuracağız ve bunları Sarıyerimiz'e sunmaya hazırız" dedi.

Sarıyer'de büyük destek bulan bu oluşumun içinde çok güçlü iş adamları olduğu öğrenildi. Projeye destek veren ekibin içinde uzun yıllardır Sarıyer'de yaşayan ve Sarıyer'e büyük yatırımlar yapan Vadi İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BJK Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, Fenerbahçe eski futbolcusu Taylan Işıldar, Ortadoğu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gür, Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Malhan, Akdağlar Group Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Akdağ, Kuzey Pharma CEO'su Birkan Göl, Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aşçıoğlu, Europcar Sahibi Fırat Fidan gibi isimlerin yer aldığı belirtiliyor.