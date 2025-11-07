İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Sarıyer, Vanspor FK'yı 2 golle yendi

Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Vanspor FK'yı 2-1 mağlup etti.

AA7 Kasım 2025 Cuma 17:17 - Güncelleme:
Sarıyer, Vanspor FK'yı 2 golle yendi
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında SMS Grup Sarıyer, konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor FK'yi 2-1 yendi.

Ev sahibi takım, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Berkay Erdemir, Arif Dilmeç, Kurtuluş Aslan

SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 90+11 Fatih Kurucuk), Metehan Mert, Fethi Özer, Ömer Bayram, Hamidou Traore, Camara, Muhammet Ali Özbaskıcı, Anziani (Dk. 74 Oğuzhan Yılmaz), Urie (Dk. 74 Emre Yeşilyurt), Dembele (Dk. 90 Baran Engül)

İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici (Dk. 46 Africo), Erdi Dikmen (Dk. 16 Ensar Çavuşoğlu), Oulare, Regis, Erdem Seçgin (Dk. 77 Hasan Bilal), Mehmet Özcan, Faruk Can Genç, Jefferson, Vlachomitros (Dk. 46 Batuhan Kör), Aliou Traore (Dk. 76 Emir Bars)

Goller: Dk. 26 Anziani, Dk. 64 Camara (SMS Grup Sarıyer), Dk. 50 Jefferson (Penaltıdan) (İmaj Altyapı Vanspor FK)

Kırmızı kartlar: Dk. 45+1 Muhammet Ali Özbaskıcı, Dk. 68 Camara (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 42 Servet Çetin (Teknik direktör), Dk. 66 Ömer Bayram, Dk. 72 Dembele, Dk. 87 Emre Yeşilyurt (SMS Grup Sarıyer), Dk. 45+1 Erdem Seçgin, Dk. 45+5 Vlachomitros, Dk. 79 Batuhan Kör, Dk. 81 Emir Bars, Dk. 85 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor FK)

