İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8407
  • EURO
    48,7266
  • ALTIN
    5647.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sarıyer'de Servet Çetin dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'in getirildiğini açıkladı.

IHA15 Ekim 2025 Çarşamba 18:16 - Güncelleme:
Sarıyer'de Servet Çetin dönemi
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer, Teknik Direktör Servet Çetin ile anlaştı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sarıyer'de Yılmaz Vural ile yolların ayrılmasının ardından takımın yeni teknik direktörü belli oldu. Mavi-beyazlılar, Servet Çetin ile anlaşmaya vardı.

Sarıyer'in resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Boğaz'da yeni bir dönem başlıyor! Tecrübesiyle, karakteriyle ve hırsıyla tanıdığımız Servet Çetin, artık Sarıyer'imizin yeni teknik direktörü! Hocamıza hoş geldin diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz" denildi.

44 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Süper Lig'de 19 maç Sivasspor, 1. Lig'de de 29 maç Amed Sportif Faaliyetler'de görev yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.