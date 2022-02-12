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Spor

Sarper Barış Saka 3. kez Kayserispor maçında

Hakem Sarper Barış Saka, bu sezon 3. kez Kayserispor maçında düdük çalacak.

IHA12 Şubat 2022 Cumartesi 10:36 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 10:36
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Süper Lig'in 25.haftasında İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Kayserispor maçına atanan hakem Sarper Barış Saka, ilk kez renktaşların mücadelesinde düdük çalacak. Bu sezon ilk kez Galatasaray maçı yönetecek olan Antalya Bölgesi hakemi, geride kalan 24 haftada 2 kez Kayserispor maçını yönetti. Sarper Barış Saka, Kayserispor'un iki deplasman maçında düdük çaldı. Genç hakemin yönettiği maçlarda Kayserispor, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olurken Adana'da da Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

İstanbul'da oynanacak müsabakada Sarper Barış Saka'nın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Bülent Birincioğlu görev üstlenecek.

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