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Spor

Sarper Çağlar'dan Galatasaray'a ile 3 yıllık imza

Galatasaray, alt yapısından yetiştirdiği Sarper Çağlar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:53 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 00:53
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Galatasaray, altyapı bünyesinde futbol oynayan Sarper Çağlar ile profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, altyapısından yetişen Sarper Çağlar ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. 2003 doğumlu olan Sarp Çağlar, sol kanat orijinli olmasının yanı sıra sağda ve ileri uçta oynayabiliyor.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan Sarper Çağlar ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır.

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