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Spor

Sarri isyan etti: Teknik adamlığı bırakacağım!

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, art arda maç oynamaları hakkında konuştu. Tecrübeli teknik adam bu kadar sık maç oynamaya devam etmeleri halinde teknik adamlığı bırakacağını açıkladı.

4 Ekim 2023 Çarşamba 18:41 - Güncelleme:
Sarri isyan etti: Teknik adamlığı bırakacağım!
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İtalya Serie A ekibi Lazio'yu çalıştıran tecrübeli teknik adam Maurizio Sarri'den flaş bir açıklama geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile karşılaşacak olan Lazio'da teknik direktör Sarri, maç öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında fikstür yoğunluğundan şikayet etti.

Bu kadar sık maç oynanmasının kendisini yorduğunu söyleyen Sarri, 'Fikstür yoğunluğu böyle devam ederse teknik direktörlüğü bırakacağım. Futboldan zevk almıyorum. Sabah kalkıyorum ve artık 60 saat sonra kime karşı oynayacağımıza bile bakmıyorum." şeklinde konuştu.

64 yaşındaki İtalyan teknik adam Sarri, kariyerinde Napoli, Chelsea, Juventus gibi Avrupa'nın önde gelen ekiplerini de çalıştırdı.

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