Sarri'den Merih Demiral açıklaması geldi

22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:19 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:19

Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, sakatlıktan dönüş sürecinde olan Milli stoper Merih Demiral ve şampiyonluk için açıklamalarda bulundu.

Merih Demiral, yakın zamanda takımla birlikte çalışmalara geri döndü.

ÜST ÜSTE 9. ŞAMPİYONLUK

Maurizio Sarri, Türk savunmacı için yaptığı açıklamada; "Merih Demiral'ın durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Merih'i fiziksel olarak formuna kavuşturmak için çalışıyoruz." dedi.

İtalya Ligi'nde üst üste 9. şampiyonluğuna çok yakın olan Juventus'ta Sarri; "4 puan daha almamız gerektiğini biliyoruz. Maç maç odaklanmalıyız, önce Udinese sonra Sampdoria ile oynayacağız. Anın içinde kalmalı ve devam etmeliyiz." dedi.

"FORMUNDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Cristiano Ronaldo hakkında konuşan İtalyan teknik adam; "Daha yeni onunla konuştum, bana formunda olduğunu söyledi. Onun fark yarattığı şey, fiziksel ve ruhsal enerjisini düşse bile çabuk bir şekilde tekrar toplayabilmesi." dedi.