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Spor

Sarri'nin gözü, kulağı Türkiye'de! Galatasaray'ın yıldızına yakın takip

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağlayan Galatasaray'ın yıldızlarına teklifler yağıyor. Son olarak yıldız orta saha oyuncusuna İtalyan teknik direktör Muurizio Sarri tarafından yakın takip var. İşte detaylar...

Fotomaç17 Nisan 2023 Pazartesi 15:14 - Güncelleme:
Sarri'nin gözü, kulağı Türkiye'de! Galatasaray'ın yıldızına yakın takip
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Sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yarışını sürdürürken kadrosundaki bazı isimler de yıldızını parlatmaya devam ediyor.

Bu isimlerden biri de Uruguaylı orta saha Lucas Torreira...

Aslan'ın sezon başında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı yıldız futbolcunun talipleri çoğalıyor.

Lucas Torreira özellikle İtalya Serie A ekiplerinin radarında... Bununla ilgili son iddia da İtalya'dan geldi.

Il Messaggero'da yer alan habere göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Uruguaylı yıldızı kadrosunda görmek istiyor.

Kulübün önümüzdeki transfer döneminde harekete geçebileceği ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 müsabakada görev alan Torreira, 1 asist yaptı.

27 yaşındaki deneyimli oyuncunun, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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