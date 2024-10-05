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Spor

Sarunas Jasikevicius: Bana kenardan antrenörlüğü öğretemez

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Olympiakos'u 82-71 mağlup ettikleri THY Eurolig maçının ardından konuştu.

5 Ekim 2024 Cumartesi 00:31 - Güncelleme:
Sarunas Jasikevicius: Bana kenardan antrenörlüğü öğretemez
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THY Eurolig'in ilk haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 82-71 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, ikinci yarıda etkili hücum ederek galibiyete ulaştıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Beklediğimiz gibi bir maçtı. Evimizde oynamak güzel. Birçok yeni oyuncumuz var ve herkes kendini göstermek istediği için ilk yarıda istediğimiz şeyleri yapamadık. Maç boyunca iyi savunma yaptık. İkinci yarıda hücumda daha iyiydik. Daha hızlı oynamaya başladık ve maça tutunmayı başardık. İkinci yarıda Olympiakos gibi iyi savunma yapan bir takıma karşı 50 sayı bulmak önemliydi. 6 yeni oyuncumuz var. Gelecek maçlarda daha iyi olacaklarına eminim." ifadelerini kullandı.

GEORGİOS BARTZOKAS İLE NELER YAŞANDI?

Maç sonunda Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ile aralarında yaşanan gerginliğe de değinen Jasikevicius, "Bartzokas ile iyi bir ilişkimiz var. Bunun aramızda kalmasını isterdim. Bazı yorumlar yaptığını duydum ve cevap vermek zorunda kaldım. Bana kenardan antrenörlüğü öğretemez. Benzer bir şey Khimki'de oldu. Bana takımımı nasıl yönetmem gerektiğini öğretmeye çalıştı. Böyle olmaması lazım." diye konuştu.

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