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Spor

Sarunas Jasikevicius: Basketbol adil değil

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague'deki Paris galibiyetini değerlendirdi.

Haber Merkezi26 Mart 2025 Çarşamba 00:59 - Güncelleme:
Sarunas Jasikevicius: Basketbol adil değil
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague'deki Paris galibiyetini değerlendirdi.

Galibiyet için konuşan başarılı başantrenör, "Şu anda konuşmak çok kolay ama iyi bir hissim vardı. Nigel tam olması gereken yerde dışarıya açıldı ve o hareketi yaptı." dedi.

Nigel Hayes-Davis'in attığı son saniye basketini değerlendiren Jasikevicius, "Karşılaşmanın büyük bir kısmında rakibimizi nasıl yavaşlatacağımızın dahi farkına varamadık, son çeyreğin başında da öyle. Basketbol her zaman adil olmuyor. Biz kazanan tarafta bulduk kendimizi." dedi.

Jasikevicius, ayrıca, "EuroLeague'in en kötü ilk çeyrek takımı olduğumuzu biliyoruz. Bilmiyorum nasıl devam edecek. Çalışmayı sürdürmemiz lazım." diye konuştu.

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