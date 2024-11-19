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Spor

Sarunas Jasikevicius: Belinelli'nin parkede olduğu bölümlere dikkat etmeliyiz

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius yarın deplasmanda Virtus Segafredo Bologna ekibiyle oynayacakları maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AA19 Kasım 2024 Salı 17:29 - Güncelleme:
Sarunas Jasikevicius: Belinelli'nin parkede olduğu bölümlere dikkat etmeliyiz
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THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenör Sarunas Jasikevicius, Belinelli'nin oyunda olduğu anlarda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Litvanyalı çalıştırıcı, İtalyan ekibinin sahasındaki maçlarda çok etkili maçlar çıkardığını vurguladı.

Virtus Segafredo Bologna'nın oyun kurucularının baskılı oyununu iyi yönetilmesi gerektiğine dikkati çeken Jasikevicius, şunları ifade etti:

"Rakibimiz savunmada hala elit takımlardan biri olmaya devam ediyor. Belinelli'nin parkede olduğu bölümlere dikkat etmeliyiz çünkü oyuna girdiğinde maçı değiştirebilir. Aynı zamanda özellikle Shengelia ve Clyburn ile kullandıkları birçok post-up oyunu için gerçekten hazırlıklı olmamız gerekiyor. Özellikle Shengelia harika bir sezon geçiriyor."

SKYLAR MAYS: "GERÇEKTEN ÇOK İYİ OYNUYORUZ"

Fenerbahçe Beko forması giyen Skylar Mars da yarın oynanacak müsabaka öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

İlk kez İtalya'da bulunacağını dile getiren Mars, "Bu durum beni heyecanlandırıyor ve umarım burada bir deplasman galibiyeti elde ederiz. Gerçekten çok iyi oynuyoruz. Sadece geliştirdiğimiz alışkanlıkları daha da pekiştirmeye çalışıyoruz. Bugün salonda iyi bir gün geçiriyoruz. Rakibimizin analiz videosunu izleyip, teknik detaylara çalıştık. Şimdi oyun planımızı uygulamaya koymalıyız. Sert oynamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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