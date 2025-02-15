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Spor

Sarunas Jasikevicius: Beşiktaş ile yaptığımız maçlar zor geçiyor

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ING Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray'ı 89-74 yenerek finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 01:47 - Güncelleme:
Sarunas Jasikevicius: Beşiktaş ile yaptığımız maçlar zor geçiyor
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ING Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray'ı 89-74 yenerek finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Jasikevicius, "Aslında böyle bir maç bekliyorduk. Yeni bir kulvar, yeni bir salon ve çok kolay olmuyor. Bugün en iyi basketbolumuzu oynadığımızı söyleyemeyeceğim ama maçın belirli anlarında iyi basketbol sergiledik. Bununla avantaj sağladık ve maçın sonuna kadar bunu korumayı başardık." dedi.

Beşiktaş Fibabanka ile oynayacakları final karşılaşmasına da değinen Litvanyalı çalıştırıcı, "Beşiktaş çok istikrarlı bir proje. Genel olarak aynı ekip ve aynı çatıyla devam etmeye çalışıyorlar. Kadrolarını koruyorlar, takviye yaparak geliştirmeye çalışıyorlar. Ne yaptıklarını bilen bir takım ve her zaman onlara karşı oynadığımız maçlar zorlu oluyor." ifadelerini kullandı.

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