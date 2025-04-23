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Spor

Sarunas Jasikevicius: Bizim için çok önemliydi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Paris maçının ardından açıklamalarda bulundu.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 01:44 - Güncelleme:
Sarunas Jasikevicius: Bizim için çok önemliydi
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THY EuroLeague play-off ilk maçında Paris Basketbol'u 83-78 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, aldıkları 19 hücum ribaundunun galibiyette etkili olduğunu söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, bençten gelen katkıyla ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine başladı.

Takımda benç oyuncusu olmadığının altını çizen Jasikevicius, "Bizim takımda benç oyuncusu da yok oyuna başlayan oyuncu da yok. Hepsi eşit. O yüzden herkes katkı vermeye hazır. Maçın sonunu da başlayanlar bitiriyor." ifadelerini kullandı.

Paris Basketbol'un iyi bir takım olduğunu, bu sezon herkesi zorladığını vurgulayan Jasikevicius, Birch ve Pierre'in takıma önemli katkı verdiğini dile getirerek "Bugün 19 hücum ribaundu aldık. Çok önemliydi bizim için. İki oyuncu, takımın bütün işlerini hallediyor." dedi.

Taraftara desteğine de değinen Litvanyalı çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Bu hep beklediğimiz şeyler. Böyle büyük maçlarda burası adeta yanıyor. Sesli olmaları çok iyi. Gerçek taraftarı görme şansımız oluyor. Ben koç olarak nasıl oyuncuları itiyorsam, taraftarlar da o şekilde itici güç oluyor."

Toplantıya Jasikevicius ile birlikte katılan sarı-lacivertli basketbolcu Errick McCollum da tecrübesiyle her zaman hazır olduğunu ve takım arkadaşlarının her zaman kendisini desteklediğini aktardı.

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