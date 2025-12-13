Sarunas Jasikevicius: Bu galibiyeti almak inanılmaz

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'in 15. haftasında Monaco deplasmanında aldığı 92-86'lık galibiyetin ardından başantrenör Sarunas Jasikevicius, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübeli koç, geri dönüşün ana sebeplerinden birinin rotasyonu daraltmak olduğunu söyledi. "Artık bunu söylemekten yoruldum ama ikinci yarıda rotasyonu daralttık ve bir süredir burada olan, bu mücadelelere alışkın oyuncularla oynadık. Şampiyon oyunculardan bahsediyoruz, neler olup bittiğinin farkındalar."

Jasikevicius, maçın kırılma anını zihinsel üstünlüğün ele geçirilmesi olarak değerlendirdi: "Harika bir karakter koydular, savunmada mücadele ettiler ve farkı yavaş yavaş erittik. En önemlisi Monaco'nun kafasında soru işaretleri oluşturabilmekti. Bunu başardık ve son çeyreği harika oynadık."

"BU GALİBİYET BİZİM İÇİN İNANILMAZ"

Açıklamalarının devamında, uzun bir aradan sonra EuroLeague'e dönüp böyle bir galibiyet almanın önemine değinen koç, "Açıkçası bu bizim için harika bir galibiyet. EuroLeague'den bu kadar uzun süre uzak kaldıktan sonra böyle bir sonuç almak çok önemliydi. Maçtan önce söyledim ama şimdi de söylüyorum; benim için şu anda Avrupa'nın en iyi takımı olan Monaco'ya karşı bu galibiyeti almak inanılmaz" ifadelerini kullandı.

"BİR NOKTADA MAÇ OYNANAMAZ GİBİ GÖRÜNÜYORDU"

Litvanyalı çalıştırıcı, geri dönüşün gelişimini şöyle anlattı: "Bir noktada maçı oynayamayacak gibi görünüyorduk. Ama özellikle dördüncü periyotta maçı yeniden oyuna soktuk. Güzel bir seri yakaladık, savunmada onları durdurduk ve maçı herkes için kazanılabilir hâle getirdik. Sonunda da kazanmayı başardık."

"İKİNCİ YARI TAMAMEN FARKLIYDI"

Karşılaşmanın ardından konuşan Saras Jasikevicius, ilk yarıyla ikinci yarı arasındaki büyük farkı vurgularken "Bir noktaya kadar işler hiç iyi gitmiyordu. Sonrasında bazı kolay sayılar bulduk ve üçlükleri soktuk. İkinci yarıdaki savunmamız tamamen farklıydı, rakamlar da bunu gösteriyor." dedi.

"RİBAUNDLAR MAÇIN ANAHTARIYDI"

Son olarak oyuncularına övgü yağdıran Jasikevicius, "Oyuncularım müthiş bir çaba gösterdi. Özellikle ribaundlar maçın en büyük anahtarıydı. İlk yarıda birçok açık şut yaratmamıza rağmen bunları değerlendiremedik ama oyuncular mücadele etmeye devam etti. Asıl anahtar da buydu" diyerek sözlerini noktaladı.