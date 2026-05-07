Sarunas Jasikevicius: Daha istikrarlı oynayan taraf onlardı

Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Zalgiris Kaunas maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Koç Jasikevicius'un basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:

"Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Tomas'ı ve Zalgiris'i galibiyet için kutlarım. Bence bugün daha istikrarlı oynayan taraf onlardı. Maça çok iyi başladık, özellikle hücumda çok iyiydik ama bunu sürdüremedik. Savunmada ise maç boyunca iyi değildik."

Jasikevicius, "Sizce 19 sayılık farkın kapanmasının sebebi neydi?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Asla savunma yapmıyorduk."