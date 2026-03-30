  Sarunas Jasikevicius: Fenerbahçe basketbolunu oynamanın bir yolunu bulmalıyız
Sarunas Jasikevicius: Fenerbahçe basketbolunu oynamanın bir yolunu bulmalıyız

Sarunas Jasikevicius, Bursaspor mağlubiyeti sonrası özellikle ilk yarıdaki top kayıplarına dikkat çekti. Tecrübeli koç, sabırlı olup toparlanmaları gerektiğini vurgularken rakiplerini de performansından dolayı tebrik etti.

HABER MERKEZİ30 Mart 2026 Pazartesi 01:45 - Güncelleme:
Sarunas Jasikevicius: Fenerbahçe basketbolunu oynamanın bir yolunu bulmalıyız
Fenerbahçe Beko koçu Sarunas Jasikevicius, Bursaspor karşısında alınan mağlubiyetten sonra açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko koçu Sarunas Jasikevicius'un açıklamaları şu şekilde:

"Özellikle ilk yarıda kötü bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. En büyük sorunlarımızdan biri çok fazla top kaybı yapmamız; ilk yarıda 10 top kaybımız vardı. İkinci yarıda çok daha iyi oynadığımızı, çok daha agresif olduğumuzu, topu sürdüğümüzü ve daha iyi bir takım oyunu sergilediğimizi düşünüyorum.

Ancak Bursa da şu anki takımların çoğunun yaptığı gibi hatalarımızı gerçekten cezalandırdı ve çok iyi bir maç çıkardılar. Bu yüzden onları tebrik ediyorum. Her zamanki gibi sabırlı olmalı, yeniden toparlanmalı ve Fenerbahçe basketbolunu oynamanın bir yolunu bulmalıyız."

Sarı Lacivertli takım, ligde ve EuroLeague'de oynadığı son 4 maçın tamamını kaybetti. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de bir sonraki maçını 1 Nisan Çarşamba günü Bayern Münih'e karşı oynayacak.

