  Sarunas Jasikevicius: Fenerbahçe için harika bir haftaydı
Spor

Sarunas Jasikevicius: Fenerbahçe için harika bir haftaydı

Fenerbahçe Beko'nun Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 mağlup ettiği maçın ardından Sarunas Jasikevicius, açıklamalarda bulundu.

11 Ocak 2026 Pazar 22:07
Sarunas Jasikevicius: Fenerbahçe için harika bir haftaydı
Fenerbahçe Beko'nun Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 mağlup ettiği maçın ardından Başantrenör Sarunas Jasikevicius, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe için harika bir hafta olduğunu dile getiren Sarunas Jasikevicius, "Öncelikle hem Futbol Takımımızı hem de Kadın Basketbol Takımımızı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Futbolda Galatasaray'a karşı Süper Kupa'yı, kadın basketbolda ise Galatasaray'a karşı Türkiye Kupası'nı kazandık. Fenerbahçe için harika bir haftaydı." dedi.

Litvanyalı koç, "Bize gelecek olursak maça ciddi başladık. Bu kadar iyi ve yetenekli oyuncuları olan takıma karşı açıkçası böyle bir maç beklemiyorduk. Çok iyi performans ortaya koyduk. Yeni oyuncularımızla ilgili sabırlı olmamız gerekiyor. Ocak ayında takıma katılmak hiç kolay değil. Böyle maçlar oynamak ve uzun süreler almak kesinlikle işe yarıyor. Gelecek haftada birkaç gün birlikte idman yapacak zamanımız var. Bizim için çok pozitif bir karşılaşmaydı. Bunun üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor." sözleriyler konuşmasını noktaladı.

