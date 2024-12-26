Sarunas Jasikevicius: Gerçekten iyi oynayan bir rakiple karşı karşıyayız

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Partizan ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, çok zor bir atmosferde mücadele edeceklerini belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, yaptığı açıklamada, Partizan'ın iyi bir takım olduğunu belirterek, "Gerçekten iyi oynayan bir rakiple karşı karşıyayız. Oradaki atmosfer muhtemelen dünyanın en iyilerinden biri. Onları kontrol etmek için gerçekten iyi bir guard oyununa ihtiyacımız var. 40 dakika boyunca konsantre olmamız ve özellikle guardlarını kontrol etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertli basketbolcu Bonzie Colson ise "Partizan çok yetenekli bir takım. Şu anda gerçekten iyi oynuyorlar. Ama bizim hazırlıklarımız daha önemli. Prensiplerimize, hücumumuza, savunmamıza odaklanıyoruz ve daha iyi olmaya çalışıyoruz. Hazırlanmak için birkaç günümüz vardı. İyi ilerliyoruz ve sadece bunu sahada kanıtlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.