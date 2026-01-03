Sarunas Jasikevicius: Harika bir karakter galibiyeti

EuroLeague'in 19. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Baskonia'yı mağlup ederek ligdeki 12. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, röportajda açıklamalarda bulundu.

"SAVUNMADA EN KÖTÜ ÇEYREĞİMİZİ OYNADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Litvanyalı çalıştırıcı, savunma performansından memnun olmadığını belirterek,

"Devre arasında da dediğim gibi savunmamız çok kötüydü. İkinci yarıya çok konsantre başladık ve savunmadaki en kötü çeyreğimizi oynadık. 32 sayı yedik ama hücumda skor bulmaya devam ettik," ifadelerini kullandı.

SON ÇEYREKTE KİLİT NOKTA SAVUNMA

Maçın son bölümünde savunmanın belirleyici olduğunu vurgulayan Jasikevicius, "Son çeyrekte ise iyi savunma yaptık. Bazen hücumla maç kazanabiliyorsunuz, tabii son çeyrekte çok iyi savunma yaptık. Baskonia şutlar kaçırdı, bizse sayı atmaya devam ettik," dedi.

"HARİKA BİR KARAKTER GALİBİYETİ"

Tecrübeli koç, sözlerini takımına övgüyle tamamladı: "Çocuklar için harika bir karakter galibiyeti."