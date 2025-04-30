Sarunas Jasikevicius: Hedef tabii ki kupa

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Paris maçının ardından konuştu.

Sarunas Jasikevicius, "Tiago Splitter'a, Paris'e çok saygı duyuyorum. Birçok takım onları kopyaladı bu sezon. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son birkaç aydır iyi oynuyoruz. Konsantrasyon seviyemiz yukarı çıktı. Kupayı almak, her şeyi kazanmak istiyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden Jasikevicius, "Hedef tabii ki kupa! Herkes ne kadar zor olacağının farkında. Çok fazla iyi takım var. Bu gece parti var, yarın çalışacağız. Çünkü daha iyi olmak zorundayız. Final Four yeni ve daha üst bir seviye, daha iyi oynamalıyız." dedi.