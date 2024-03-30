Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ALBA Berlin karşısında rekorlar kıran sarı-lacivertli oyuncu Nigel Hayes-Davis hakkında "Gerçekten çok zor bir şeyi başardı. Her gün deli gibi çalışan bir sporcu. Hem Fenerbahçe hem de Avrupa basketbolu adına çok güzel bir geceydi" dedi.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile ALBA Berlin Başantrenörü Israel Gonzalez düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarunas Jasikevicius, ALBA Berlin karşısında ürettiği 50 sayıyla kariyer, Fenerbahçe Beko hem de EuroLeague tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu rekorlarını kıran ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Oyuncularını ve sarı-lacivertli taraftarları tebrik ederek sözlerine başlayan Litvanyalı antrenör, "İnanılmaz destekleri için teşekkürler. Son maçların hepsinde biletlerin tükenmesi çok güzel. Bizim için çok mutlu bir ortam. Nigel'a da ekstra bir tebrik veriyorum. Onun sayesinde Avrupa basketbolunda tarihe şahit olduk. Yaptığı şey hiç kolay değil. Gerçekten çok zordu. Maç boyunca biz elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Gerçekten çok zor bir şeyi başardı. Her gün deli gibi çalışan bir sporcu. Hem Fenerbahçe hem de Avrupa basketbolu adına çok güzel bir geceydi" değerlendirmesinde bulundu.