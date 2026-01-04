Sarunas Jasikevicius: İstediğimiz gibi başlamadık

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ligdeki Beşiktaş GAİN galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Jasikevicius'un maç sonu görüşleri şu şekilde:

"Dürüst olmak gerekirse, istediğimiz gibi başlamadık. Savunmada ve hücumda zorlandığımız anlar oldu ama üçlük isabetlerini sağladık ve ikinci yarıda işi böyle çözdük."

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko mağlubiyetinin ardından açıklama yaptı.

Dusan Alimpijevic'in sözleri şu şekilde:

"EuroLeague'in en iyi seviye takımlarından birine karşı hata lüksünüz azdır. Üçüncü çeyrekte işler değişti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, maçtan bağımsız olarak. Bu oyuncular 13'te 13 yaptı, büyük işler yaptık hep birlikte. 2 gün sonra çok çok önemli bir EuroCup maçımız var. Taraftarlarımızı Akatlar'a bekliyorum. Bu takım bunu hak ediyor.