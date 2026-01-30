İSTANBUL 13°C / 7°C
Sarunas Jasikevicius: İyi performans göstererek kazanmasını bildik

Basketbol Avrupa Ligi'nin 25. haftasında karşılaştığı Anadolu Efes'i mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, mücadeleyi değerlendirdi.

30 Ocak 2026 Cuma 00:09
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 25. haftasında ağırladığı Anadolu Efes'i 79-62 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, ilk periyotta ortaya koydukları performansın galibiyette önemli etken olduğunu söyledi.

Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla oyuncuları ve taraftarı tebrik eden Jasikevicius, "Karşılaşmaya biraz savruk başladık. İlk çeyrekte gösterdiğimiz performans, maçın gidişatını belirledi. Anadolu Efes'in belli bölümlerde dönüş çabası vardı ama maçın genelinde iyi bir performans sergileyerek kazanmasını bildik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso ise 25-8 geride tamamladıkları ilk periyotta ortaya koydukları oyunun yenilginin en önemli sebebi olduğunu aktardı.

Müsabakaya iyi başlayamadıklarını vurgulayan Laso, "Maçın sonucunu belirleyen tek bir istatistik görüyorsunuz, bu da ilk çeyreğin sonucu: 25-8. Diğer üç periyotta mücadele etmeye gayret gösterdik. Maça geç giriş yaptık. Şut performansımız iyi değildi. İlk periyotta oluşan farktan sonra dönüş yapmak zordu. Fenerbahçe çok iyi seviyede basketbol oynuyor. Onları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

