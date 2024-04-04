İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2024 Cuma / 27 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0029
  • EURO
    34,731
  • ALTIN
    2354.46
  • BIST100
    9337.41
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sarunas Jasikevicius: Kazanan taraf olmak için elimizden geleni yapacağız
Spor

Sarunas Jasikevicius: Kazanan taraf olmak için elimizden geleni yapacağız

Basketbol THY Avrupa Ligi 33. hafta mücadelesinde yarın Anadolu Efes'i konuk edecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçın sonucunu savunmaların belirleyeceğini belirtti.

AA4 Nisan 2024 Perşembe 16:41 - Güncelleme:
Sarunas Jasikevicius: Kazanan taraf olmak için elimizden geleni yapacağız
ABONE OL

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Litvanyalı çalıştırıcı Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes'in son haftalarda çok iyi bir form tuttuğunu, mücadelenin iki taraf için de büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Play-off'ta saha avantajını almak için yola devam ettiklerini aktaran Jasikevicius, şunları kaydetti:

"Rakibimiz play-in bileti almaya çalışıyor. Oyunlarını gerçekten çok geliştirdiler. Birçok oyuncusu sakatlıktan döndü ve hala THY Avrupa Ligi'nde hücum anlamında en yetenekli takımlardan biri konumundalar. Aynı zamanda son beş karşılaşmada savunma anlamında da çok iyi istatistiklere sahipler. İki takım arasında belirleyici nokta savunma olacak. Onları durdurmaya çalışmamız gerektiğini biliyoruz ama elbette rakibimizin harika kısa oyuncularını kontrol altında tutmanın da kolay olmayacağının farkındayız."

Maç hakkında görüşlerini belirten sarı-lacivertli oyuncu Tarık Biberovic de iki takım adına çok önemli bir karşılaşma olduğunu ifade ederek, "Biz iyi durumdayız. Play-off biletini, normal sezonu en iyi yerde ve en iyi form durumuyla bitirerek almak istiyoruz. Ancak rakibimiz de çok iyi bir kadroya sahip ve bu maça çok formda geliyorlar. Oldukça zorlu bir karşılaşma olacağının farkındayız. Bu maçın biletleri günler öncesinden tükendi. Bu da taraftarlarımızın ne kadar heyecanlı olduğunu ve bize ne kadar inandıklarını gösteriyor. Onlarla birlikte son ana dek mücadele edeceğiz. Kazanan taraf olmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.