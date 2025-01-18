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Spor

Sarunas Jasikevicius: Konuştuk ve burada her şey değişti

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Zalgiris'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 01:43 - Güncelleme:
Sarunas Jasikevicius: Konuştuk ve burada her şey değişti
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 22'nci haftasında sahasında ağırladığı Zalgiris'i 98-86 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve Zalgiris Yardımcı Antrenörü Tautvydas Sabonis değerlendirmelerde bulundu.

İlk yarıda ve ikinci yarıda oynadıkları basketbol arasında fark olduğunu söyleyen Sarunas Jasikevicius, "Oyuncularımı ve taraftarımızı tebrik etmek istiyorum. Çok farklı iki yarı oynadık. Kafamız hala Kızılyıldız galibiyetindeydi. İkinci yarıdan önce konuştuk ve burada her şey değişti. Bizim için mükemmel oldu. Bu şekilde oynamamız gerekiyor. EuroLeague'de hayat kolay değil. 48 saat sonra zorlu bir maça daha çıkacağız" ifadelerini kullandı.

'ÇOK İYİ KATKIDA BULUNUYOR'

Marko Guduric'in performansı hakkında konuşan Jasikevicius, "Çok iyi katkıda bulunuyor. Ondan çok fazla şey istiyoruz. Çok güzel tepki ve reaksiyon veriyor. Bu performansın devam etmesini istiyoruz. Buna kapasitesi olan bir oyuncu" sözlerini kullandı.

'FARKINDAYIZ VE ÜZERİNE GİDİYORUZ'

Geçen sezon ve bu sezonun şu ana kadarki kısmında genelde iç sahadaki maçlara etkisiz başladıklarını ama kazandıkları zaman sorun olmadığını dile getiren Jasikevicius, "Geri dönüş olunca çok problem olmuyor ama kaybedince problem oluyor. Bu sene de geçen sene gibi devam ediyoruz. 3 hafta öncesine kadar EuroLeague'de iç sahada maça en kötü başlayan takımdık. Bunun farkındayız ve üzerine gidiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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