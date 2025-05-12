Sarunas Jasikevicius: Maçları küçük detaylar belirliyor

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde düzenlenen organizasyona Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu ile oyuncular Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis ve Wade Baldwin katıldı.

Fenerbahçe'nin 7. kez dörtlü finalde boy göstereceğini belirten genel menajer Derya Yannier, Melih Mahmutoğlu'nun doğum gününü kutlayarak sözlerine başladı.

Görev sürecinin başında koydukları hedef doğrultusunda ilerlediklerini vurgulayan Yannier, "Şu anda Fenerbahçe tekrar Avrupa'nın zirvesinde yer alabilecek noktaya geldi. Bu anlamda çok mutluyum. Dörtlü Final dışında kalan bizden daha büyük bütçeli takımlar da var. Burada yer almak başarı. Son 3 sezonda 2, son 10 sezonda ise 7'nci kez dörtlü finalde yer alacağız. Bizim hedeflerimiz daha büyük. Umuyorum bu sene bundan fazlasını da bu ekip başaracak. Bu potansiyelimiz var. Hak ettiğimizi de düşünüyorum. Hedefimiz inşallah bu sene sonuna kadar gidebilmek ve bu müzeye ikinci bir Avrupa Ligi kupası getirmek." ifadelerini kullandı.

SARUNAS JASİKEVİCİUS: "KOLAY SAYILARA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

Dörtlü final öncesinde çok heyecanlı olduklarını aktaran başantrenör Sarunas Jasikevicius, organizasyona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Galatasaray ile oynayacakları maçı hatırlatan Litvanyalı çalıştırıcı, iyi şekilde antrenman yapmak için vakitlerinin olduğunu söyledi.

Yarı finalde karşılaşacakları Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'un nasıl atak yapacağını bildiklerini anlatan Jasikevicius, "Taktiklerden daha çok burada belirleyici faktör atışlar oluyor. Kolay sayılara dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuçta kimse mükemmel değil." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos AKTOR'un geçen yılla aynı takıma sahip olduğunun altını çizen Jasikevicius, şöyle devam etti:

"Bu yıl ikinci yarıyı çok iyi geçiren bir Cedi Osman var. Ama en büyük güçleri istikrar diyebilirim. Burada önemli olan benim takımımın her an için savaşması. Kolay şeylere izin vermememiz lazım çünkü maçları küçük detaylar belirliyor. Onların bizi zorlayacak çok kaliteli oyuncuları var ama bizim de onları zorlayacak çok kaliteli oyuncularımız var."

Dörtlü finalde yer almanın kendileri adına "inanılmaz motivasyon" olduğunu vurgulayan Jasikevicius, "Buralarda olabilmek bir şans. Zaten Dörtlü Final'de olmak bir başarı. Hayat yeni yollar açan bir şans ve bu şans da şu anda elimizde." diye konuştu.

Panathinaikos AKTOR'da forma giyen Nunn'ın takımı adına önemli olduğunu belirten Litvanyalı çalıştırıcı, dörtlü finalin Abu Dabi'de oynanmasıyla ilgili olarak da "Abu Dabi sadece evden biraz uzak olacak. Panathinaikos, Olympiakos ve Fenerbahçe'nin olduğu bir Dörtlü Final'de taraftardan yana kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

MELİH MAHMUTOĞLU: "BU TAKIM KUPAYI HAK EDİYOR. BUNU DA YAPACAK GÜCÜMÜZ VAR"

Fenerbahçe formasıyla 7. kez dörtlü finalde boy gösterdiğini hatırlatan kaptan Melih Mahmutoğlu, "Sezon boyunca hem Avrupa hem de Türkiye'de iyi basketbol oynadık. Dörtlü Final'e yükseldiğimiz için takımla gurur duyuyorum. Bu takım kupayı hak ediyor. Bunu da yapacak gücümüz var. Panathinaikos maçına kadar önümüzde bir Galatasaray maçı var ve idmanlarımız var. Paris Basketbol serisi bizim için çok iyi geçti. İyi basketbol oynadık." diye konuştu.

Deneyimli oyuncu, "Asıl önemli olan oraya gidip iyi basketbol oynayıp kupayı kaldırmak olacaktır. Bu camia, Avrupa Ligi kupasını hak ediyor. Ama önce iyi basketbol oynamak önemli. Bunu Paris Basketbol serisinde gösterdik. İnşallah kupaya da uzanırız." dedi.



Fenerbahçe taraftarının, futbolda beklentilerin altında kalınmasının ardından kendilerinden şampiyonluk beklediğine dikkati çeken Melih Mahmutoğlu, şöyle konuştu:

"Keşke futbolda da işler yolunda gitseydi. Bu camia her zaman her şeye rağmen dik durmayı başardı. Bunu yine yapacaktır. Ben de sonuçta bir taraftarım. Söylenecek çok şey var. 30 milyon taraftarı olan bir kulübü temsilen konuşuyorum. Basketbolda taraftarlarımızı mutlu etmek için çabaladık. Diğer branşlar da aynısını yaptı. Biz Fenerbahçe olarak beraber ve dik duran bir camiayız. Şimdi de Abu Dabi'ye gidip bunu göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Takımın önemli isimlerinden Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis ve Wade Baldwin, sezon boyunca dörtlü finale katılmak için çabaladıklarını ve bunu başardıkları için çok mutlu olduklarını, hedeflerinin ise kupayı kazanmak olduğunu söyledi.