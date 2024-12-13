Sarunas Jasikevicius: Neler yanlış, emin değilim

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague'deki 99-69'luk Monaco mağlubiyetinin ardından konuştu.

Jasikevicius, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Bu kadar büyük bir farkla kaybettiğimiz için şanssızız. Aslında bu maçı oynamak için hazırdık, enerjimiz kötü değildi. Tabii öncelikle Monaco'nun önünde şapka çıkarmamız gerekiyor, bugün inanılmaz oynadılar. Kritik anlarda harika performanslarla ve çok zor şutlarla bizi kırdılar. Savunmada bugün tamamen kayıptık. Savunmadaki kurallarımızı biraz değiştirmiştik, bu yüzden ortaya çıkan sonuç benim sorumluluğumda olabilir. Video analiz yaptığımızda her şey daha net belli olacak."

"99 SAYI YEDİK, KABUL EDİLEMEZ!"

"Öncelikle Vassilis Spanoulis ve Monaco'yu kutlarım. Elbette bugün bizden çok daha iyilerdi, bugün bu sonuca nelerin yol açtığını ekibimle değerlendireceğiz. Bugün savunmada korkunçtuk ama rakibimize de hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Üçüncü çeyrekte biz geri dönmeye çalışırken çok zor şutlar soktular, bu süreçte bazı anlarda iyi savunma yaptık ama yeterli olmadı. Bazı anlarda istediğimiz şutları bulduk, zaman zaman doğru basketbolu oynadık ama şutları sokamadık. Buna rağmen evimizde 99 sayı yememiz kabul edilemez. Maçtan önce savunma kurgumuzda bazı şeyleri değiştirdik, bu yüzden bu skorun ortaya çıkmasında sorumluluk bende olabilir. Yeni sistemle sadece iki idman yapabildik, bu süre yeterli olmadı. Ayrıca efor olarak da istediğimiz seviyede değildik ama Monaco inanılmaz bir performans ortaya koydu."

"NELER YANLIŞ, EMİN DEĞİLİM"

"Açıkçası iç saha maçlarında nelerin yanlış gittiğinden emin değilim ama tüm ligde ilk çeyrek istatistiklerinde 18. sıradayız, demek ki ilk çeyreklerdeki mantalitemiz doğru değil. Maçlara yanlış bir mantaliteyle başlıyoruz, elbette ekibimle bu durumun sebeplerini analiz ediyoruz. Bu sorun hakkında konuşuyoruz. Neleri doğru yaptığımızı ve neleri yanlış yaptığımızı sürekli konuşuyoruz. Bazı koçlar sorunları halı altına süpürmeyi tercih ediyorlar ama biz bunu yapmıyoruz. İç sahada aldığımız yenilgilerin ilk çeyreğinde sürekli altı top kaybı yapıyorduk, bugünse dört top kaybettik. Yani çok kötü bir rakam değildi. İç sahada kaybetmemizin net sebebini bilmiyorum ama kafamda bazı teoriler var, bu teorilerden biri taraftarımıza kendimizi göstermek için oynamamız. Deplasman maçlarında ise acı çekmeye daha hazır oluyoruz. Tabii yoğun fikstür de bir faktör olabilir. İç saha maçlarında özellikle maç başlangıçlarıyla alakalı bir sorun yaşadığımızın farkındayız ve bunun hakkında konuşuyoruz. Düzeltip düzeltemeyeceğimizi göreceğiz.

"SAKATLIKLAR BİZİM İÇİN BAHANE OLAMAZ"

"Biz Fenerbahçe'yiz, sakatlıklar bizim için bir bahane olamaz. Biz eksiklerimize rağmen Kaunas'ta, Madrid'de, Bologna'da kazandık. Bahaneler bizim için değil, bugün neleri yanlış yaptığımıza bakmamız lazım. Dediğim gibi benim de hatalarım olabilir ama bugünkü gibi pes edemeyiz. Bu oyun kabul edilebilir değil, daha fazla karakter göstermemiz lazımdı. Elbette eksiklerimizin olduğu ortada ama bugünkü oyunumuz kabul edilemez. Ben koç olduğum sürece sakatlıklar bizim için bir bahane olmayacak, biz Fenerbahçe'yiz."