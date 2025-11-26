Sarunas Jasikevicius: Önemli olan kazanmak

Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 66-64 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, iyi oynamamalarına rağmen kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Litvanyalı başantrenör, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını ve taraftarları tebrik ederek sözlerine başlayan Jasikevicius, "Şaka yapacağım şu an, keyfim yerinde. Bu akşam çok iyi bir basketbol sergiledik. Elbette şaka yapıyorum. Çünkü sahada öyle bir oyun yoktu ama önemli olan kazanmak. Bunu daha önce de vurguladım. Savaşarak, mücadele ederek bunu başardık. Önemli olan da bu." ifadelerini kullandı.

Jasikevicius, Nicolo Melli ile ilgili bir soruya ise "Melli her şeyi anlıyor. Neyi başarmayı istediğimize dair her şeyi anlıyor. Ciddi fedakarlıklar yapıyor. Doğru faul yapmak, kenara gelmek gibi. Sahaya fiziksellik getiriyor. Takıma çok şey katıyor. Yeni oyuncularımızın gelişimine ihtiyacımız var. Bu süreçte Melli gibi oyuncuların katkısına çok ihtiyacımız var." cevabını verdi.

Her zaman harika oynamanın mümkün olmadığını aktaran Jasikevicius, "Her zaman çok iyi basketbol oynayamıyoruz. En değerli galibiyetler böyle anlarda gelen galibiyetler oluyor. 9 günlük bir ara olacak. Gerçek şu ki dinlenmeye ihtiyacımız var. Bazıları izin yapacak, bazıları milli takımlarında olduğu için izin yapamayacak. FIBA ve Avrupa Ligi arasında hepimizin bildiği bir durum var. Bu da buna sebebiyet veriyor." diye konuştu.

Dusko Ivanovic: "Top kayıpları ve hücum ribauntları belirleyici oldu"

Virtus Bologna Başantrenörü Dusko Ivanovic, top kayıpları ve hücum ribauntlarının maçın sonucu belirlediğini aktardı.

Zor bir maç olduğunu belirten Ivanovic, "Savunmada iyi bir performans gösterdik. Hücumda da iyi işler yaptık ama top kayıpları ve hücum ribauntları sonuç için belirleyici oldu." değerlendirmesinde bulundu.