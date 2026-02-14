İSTANBUL 16°C / 11°C
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
  Sarunas Jasikevicius: Oyuncularım büyük iş başardı
Spor

Sarunas Jasikevicius: Oyuncularım büyük iş başardı

Sarunas Jasikevicius, Panathinaikos deplasmanının zorluğuna dikkat çekerek oyuncularını tebrik etti. Litvanyalı çalıştırıcı, gelişmeleri gereken detaylar olduğunu vurguladı.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 00:56 - Güncelleme:
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularım büyük iş başardı
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, deplasmandaki Panathinaikos galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Jasikevicius "Çok zor olacağını biliyorduk. Burada iyi oynamak kolay değil, iyi de oynamadık. Çok basit hatalarımızdan dolayı 20-25 sayı yedik. Burada oyuncular için 20 bin kişiye karşı oynamak kolay değil. Oyuncularım büyük iş başardı, yola devam edeceğiz." dedi.

Maç sonrası sözlerine devam eden Jasikevicius "Şu anda kazanmak ve sıralamada birinci sırada olmak önemli değil. Detaylara dikkat etmemiz ve gelişmemiz gerekiyor. Umarım Play-Off'a kaldığımızda o zaman her top altın değerinde olacak. Orada rakiplere bugünkü gibi ucuz sayılar veremeyiz. Benim için en önemli şey bu gibi detaylar. Dediğim gibi bugün çok kolay sayılar verdik ama oyuncularım çalışıyor ve biz de çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

