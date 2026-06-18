İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2026 Perşembe / 3 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,455
  • EURO
    53,4503
  • ALTIN
    6372.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sarunas Jasikevicius: Oyuncularımla gurur duyuyorum
Spor

Sarunas Jasikevicius: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş GAİN'i 82-71 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2026 Perşembe 01:33 - Güncelleme:
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularımla gurur duyuyorum
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Jasikevicius, Beşiktaş GAİN'in ortaya koyduğu mücadeleyi beklediklerini belirterek, oyuncularının gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Jasikevicius, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş GAİN'den kesinlikle bunu bekliyorduk. Çok iyi bir koç tarafından çalıştırılıyorlar ve ortaya karakter koyuyorlar. Maçın başında zor şutlardan da isabet buldular. Bizim de hatalarımızı cezalandılar. Tabii ki 16-17 bin taraftarın önünde oynadığınız zaman bu da size yardım ediyor. Yavaş yavaş oyuna girdik. Üstünlüğü ele aldık ama belli hatalar yaptığımız için oyunu koparamadık. Oyuncularımın mücadelesi ile gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Mücadeleye devam ettiler ve galibiyeti elde ettiler." dedi.

Jasikevicius, "Bugün savunmada bazı hatalar yaptık ama çocuklar, genel anlamda müthiş bir mücadele sergiledi. Bu atmosferde oynamak hiç kolay değil. Ne zaman öne geçsek Beşiktaş her seferinde geri döndü. Tabii ki böyle olmasını bekliyorduk. Beşiktaş harika karakterlere sahip, çok iyi çalıştırılan bir takım. Dolayısıyla işimizin kolay olmayacağını zaten biliyorduk. Şimdi bir galibiyete daha ihtiyacımız var, hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Final serisinde 2-1 üstünlüğü eline geçiren Fenerbahçe Beko, şampiyonluk için bir galibiyet daha arayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Soğukkanlı tavırları pes dedirtti! Güpegündüz hırsızlık kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.