22 Kasım 2025 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1447
  Sarunas Jasikevicius: Partizan'a kolay sayılar verdik
Spor

Sarunas Jasikevicius: Partizan'a kolay sayılar verdik

Fenerbahçe Beko'nun Partizan galibiyetinin ardından Başantrenör Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu.

22 Kasım 2025 Cumartesi 01:31
Sarunas Jasikevicius: Partizan'a kolay sayılar verdik
EuroLeague'in 12. hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Partizan'ı 99-87 mağlup etti ve ligdeki yedinci galibiyetini aldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe'de başantrenör Saras Jasikevicius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Saras Jasikevicius'un açıklamaları şu şekilde:

"Partizan'ın üçüncü çeyrekte reaksiyon vereceğini biliyorduk. Açıkçası ilk 3-4 dakikada basit hatalar yaptık ve maçın kontrolünü tamamen kaybettik. Partizan'a kolay sayılar verdik. Sonrasında ise bulduğumuz üçlüklerle oyunun kontrolünü geri aldık. Nico'nun üst üste iki üçlüğü çok kritikti. Yine de savunmada kontrolü tamamen kaybettik ve Partizan'ın göstereceği malum olan reaksiyona karşılık veremedik."

