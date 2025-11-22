Sarunas Jasikevicius: Partizan'a kolay sayılar verdik

EuroLeague'in 12. hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Partizan'ı 99-87 mağlup etti ve ligdeki yedinci galibiyetini aldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe'de başantrenör Saras Jasikevicius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Saras Jasikevicius'un açıklamaları şu şekilde:

"Partizan'ın üçüncü çeyrekte reaksiyon vereceğini biliyorduk. Açıkçası ilk 3-4 dakikada basit hatalar yaptık ve maçın kontrolünü tamamen kaybettik. Partizan'a kolay sayılar verdik. Sonrasında ise bulduğumuz üçlüklerle oyunun kontrolünü geri aldık. Nico'nun üst üste iki üçlüğü çok kritikti. Yine de savunmada kontrolü tamamen kaybettik ve Partizan'ın göstereceği malum olan reaksiyona karşılık veremedik."