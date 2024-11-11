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Spor

Sarunas Jasikevicius: Savunmaya odaklanmamız lazım

Fenerbahçe Beko'nun başantrenör Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Bayern Münih ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
Sarunas Jasikevicius: Savunmaya odaklanmamız lazım
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THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Bayern Münih'i konuk edecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, savunmaya odaklanmaları gerektiğini dile getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak müsabaka öncesinde değerlendirmelerde bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, Bayern Münih'in çok iyi basketbol oynadığını belirterek, şunları söyledi:

"Ofansif olarak Edwards, Napier, Obst ve Weiler-Babb ile müthiş bir guard rotasyonları var. Ayrıca uzunları da rollerini çok iyi anlıyor. Voigtmann ve Booker dışarı çıkarak şut atabiliyorlar, bu da savunmayı gerçekten zorlaştırıyor. Bu yüzden savunmaya odaklanmamız ve neden vazgeçip vazgeçemeyeceğimizi anlamaya çalışmamız gerekiyor."

Bayern Münih müsabakasını değerlendiren basketbolcu Arturs Zagars ise iki maç arasında hazırlanmak için fazla zamanlarının olmadığını vurgulayarak "Onlar iyi bir takım. Arka arkaya 5 galibiyetleri var. Harika bir guard ikilisi ve yedekleri var. İstatistiksel olarak özellikle geçiş hücumlarında ve bire birlerde çok iyiler. Dribling üstü şutlarda başarı sağlayan isimleri var. Sadece oyun planımızı uygulamaya çalışmalıyız. Taraftarlarımıza mesajım; lütfen her zamanki gibi enerjilerini getirsinler. Bu kesinlikle bize yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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