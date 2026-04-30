İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,187
  • EURO
    53,0837
  • ALTIN
    6709.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sarunas Jasikevicius: Serinin ilk 2 maçında çok iyi iş çıkardık
Fenerbahçe Beko, serinin ilk 2 maçını kazanarak Zalgiris Kaunas karşısında büyük avantaj elde etti. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, rakibin sertliğine karşılık vererek iyi oynadıklarını vurguladı.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 23:29
ABONE OL

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi ikinci maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i 86-74 yenerek durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, rakibin sertliğine cevap vererek iyi oynadıklarını söyledi.

Litvanyalı çalıştırıcı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısından açıklamalarda bulundu.

Elde ettikleri galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Jasikevicius, "Serinin ilk 2 maçındaki koreografiyi ve harika ortamı hazırlayan taraftara teşekkür ediyorum. Oyuncular bunu hissetti. İyi basketbol oynadık. Agresiftik. Rakibin sertliğine cevap verdik. Sakin kalmayı başarmalıyız. Gelişimimizi devam ettirerek serinin geri kalanına hazırlanmalıyız. Serinin ilk 2 maçında çok iyi iş çıkardık. Onların ana oyuncularını durdurmayı başardık. Kaunas'ta bizi farklı bir ortam bekleyecek." ifadelerini kullandı.

MASİULİS: "BİZDEN DAHA ÇOK MÜCADELE ETTİLER"

Zalgiris Başantrenörü Tomas Masiulis ise Fenerbahçe'nin galibiyeti hak ettiğini belirterek, "Onların 17 hücum ribaundu ve bizim 15 savunma ribaundumuzun olması her şeyi açıklıyor. Bizden daha çok mücadele ettiler. Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.