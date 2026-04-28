  • Sarunas Jasikevicius: Seriyi kazanmak istiyorsak daha uzun süre iyi oynamalıyız
Sarunas Jasikevicius: Seriyi kazanmak istiyorsak daha uzun süre iyi oynamalıyız

Euroleague play-off turu ilk maçında sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 89-78 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, açıklamalarda bulundu.

28 Nisan 2026 Salı 23:43
Basketbol Avrupa Ligi play-off ilk maçında ağırladığı Litvanya ekibi Zalgiris'i 89-78 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, seride 1-0 öne geçtikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı oyuncularını ve taraftarı tebrik eden Jasikevicius, "Seride 1-0 öne geçtiğimiz için mutluyuz. Ders çıkarmamız gereken çok fazla detay var. Maçın genelinde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Üçüncü çeyrekte bazı noktalara çalışmalıyız. Bazı anlarda rahat davrandık. Bu, play-off'ta seriyi kazanmak istiyorsak kabul edilemez. Eğer bu seriyi kazanmak istiyorsak daha uzun süre iyi oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

