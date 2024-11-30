Sarunas Jasikevicius: Umarım kazanmaktan bıkmamışızdır

Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, A7 Emporio Armani Milan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği EA7 Emporio Armani Milan'a 91-85 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, İtalyan ekibin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jasikevicus, savunmada kötü olduklarını belirtti.

Bu akşamki sonuçtan dolayı sorumluluğu kendisinin aldığını vurgulayan Jasikevicus, "EA7 Emporio Armani Milan'ı ve Ettore Messina'yı tebrik ediyorum. İyi olan taraf onlardı. Baştan hazır olmadığımız çok netti. İlk yarıdan sonra toparlanmayı beklerken 50 sayı daha verdik. Takım hazır değildi. Umarım kazanmaktan bıkmamışızdır. Rakibimiz son maçlardan dolayı hücumda çok iyi geldi. Savunmamız kötüydü. Her pozisyonda bir adım gerideydik." diye konuştu.