Sasa Ilic Türkiye'de takım çalıştırmak istiyor

IHA 22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:40 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:40

Galatasaray’ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Sasa Ilic, teknik direktörlük hedeflerine ilişkin İHA’ya konuştu. Ilic, Türkiye’yi çok sevdiğini ve burada bir takım çalıştırmak istediğini söyledi.

Bir dönem Galatasaray’da da forma giymiş olan ve futbolculuk kariyerini geçtiğimiz sezon Partizan forması altında 41 yaşında sonlandıran Sasa Ilic, yoluna iyi bir teknik direktör olarak devam etmek istiyor. Ilic’in hedefleri arasında ise Türkiye’de takım çalıştırmak var. Mevcut durumda Sırbistan U16 Takımı’nın başında bulunan Sasa Ilic, gelecek planlamalarına ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Galatasaray’da oynadığı dönemde Türkiye’ye hayran kaldığını dile getiren Ilic, ilerleyen yıllarda teknik direktör olarak geri dönmek istediğini belirtti. Ilic, "Türkiye’yi çok seviyorum ve Türkiye’de bir takım çalıştırmak istiyorum. Orada futbol oynadım, futbol yapısını biliyorum. Başarılı olacağıma da inanıyorum" ifadelerini kullandı.