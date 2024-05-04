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Spor

Sasa Obradovic: Bu taraftara karşı başka türlü kazanmazsınız

Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic, Fenerbahçe Beko ile oynadıkları play-off serisine yönelik, 'Evimizde daha iyi oynuyoruz. Çok duygusal olmamak gerek. İki takımın da üzerinde baskı olacak' dedi.

IHA4 Mayıs 2024 Cumartesi 00:11 - Güncelleme:
Sasa Obradovic: Bu taraftara karşı başka türlü kazanmazsınız
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THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile deplasmanda karşılaşan Fransız ekibi Monaco, maçı 65-62 kazanarak seriyi 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic, "Çok müthiş bir maçtı. En tatmin edici kısmı ise diğer maçlara göre akıllı oynamamızdı. İlk maçta üretemeyen oyuncular bu maçta daha iyilerdi. İstikrarlı oynadılar. Sadece öne çıkan oyuncularımız değil herkes iyi oynadı. En iyi taraftara sahip olan bir takıma karşı başka şekilde kazanamazsınız. 10 yıl önce Krasnodar ile EuroCup finali oynarken Darüşşafaka'da Wilbekin son saniyelerde bir üçlük atmıştı. Bu maçta da son topu kullanınca 'Bu benim kaderim' dedim. 1 ve 3. maçta Fenerbahçe daha iyiydi. 2. ve 4. maçta enerjileri daha düşüktü. 1 ve 3. maça göre daha akıllı oynadık. Bu 4 maçta nasıl oynamamamız ve neleri yapmamız gerektiğini öğrenmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Serinin 5. maçında iki takımın da üzerinde çok fazla baskı olacağını söyleyen tecrübeli başantrenör, "Evimizde daha iyi oynuyoruz. Çok duygusal olmamak gerek. İki takımın da üzerinde baskı olacak. Kontrolsüz atışlarımız bugün daha azdı. Ribaundlarda onlar daha iyiydi ama kolay sayı bulmalarına izin vermedik. İçimizde büyük bir takım ruhu var ve bu sebepten dolayı takımımla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

  • Monaco Başantrenörü
  • Sasa Obradovic
  • Fenerbahçe Beko maçı

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