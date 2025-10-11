İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sasha Vezenkov, Euroleague'de haftanın MVP'si seçildi
Spor

Sasha Vezenkov, Euroleague'de haftanın MVP'si seçildi

Yunanistan takımlarından Olympiakos'ta forma giyen 30 yaşındaki Sasha Vezenkov, Euroleague'de 3. haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

IHA11 Ekim 2025 Cumartesi 17:11 - Güncelleme:
Sasha Vezenkov, Euroleague'de haftanın MVP'si seçildi
ABONE OL

Euroleague'de 3. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Sasha Vezenkov oldu.

Euroleague'de 3. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Olympiakos'un evinde Dubai Basketbol'u 86-67'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada önemli performans sergileyen Sasha Vezenkov'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Vezenkov, müsabakada 25 sayı, 11 riabund, 1 asist, 1 blokla oynadı ve 34 verimlilik puanı aldı.

30 yaşındaki basketbolcu Euroleague kariyerinde 15. kez haftanın MVP'si oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.