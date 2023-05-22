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Spor

Sasha Vezenkov: Kabullenmesi çok zor bir yenilgi aldık

THY Euroleague finalinde Real Madrid'e mağlup olan Olympiakos'un başarılı oyuncusu Sasha Vezenkov, maçın ardından konuştu.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 00:40 - Güncelleme:
Sasha Vezenkov: Kabullenmesi çok zor bir yenilgi aldık
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THY EuroLeague finalinde Real Madrid'e kaybeden Olympiakos'ta Sasha Vezenkov, maçın ardından konuştu.

Sasha Vezenkov yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Maalesef maçın son anlarını kontrol edemedik, son bölümde basit hatalar yaptık ve hücumda doğru kararları veremedik. Sayı bulmakta zorlandık, savunmada ise Real Madrid'in kolay sayılar bulmasının önüne geçemedik. Bu sebeple üstünlüğümüzü koruyamadık ve sonuç son topta belirlendi. Tek bir top yüzünden şampiyonluğu kaybettik, onlar ise tek bir top sayesinde şampiyon oldular. Bundan sonrası için önümüze bakıp yolumuza devam etmek zorundayız, maalesef kabullenmesi çok zor bir yenilgi aldık. Her şeye rağmen takımımla gurur duyuyorum, çok iyi bir sezon geçirdik ama sonunu getiremedik. Ayrıca taraftarlarımıza teşekkür ederim, burada inanılmaz bir atmosfer yarattılar. Dediğim gibi önümüze bakmamız lazım. Bugün iyi oynamış olsam da kimse kaybedenleri hatırlamaz, maalesef biz de bugün kaybettik."

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