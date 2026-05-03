Spor

Sassuolo, 10 kişi kalan Milan'ı 2 golle geçti

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Sassuolo, erken bulduğu gol ve ikinci yarıdaki etkili oyunuyl Milan karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 18:33 - Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Milan, deplasmanda Sassuolo ile karşılaştı.

Citta del Tricolore Stadyumu'dna oynanan mücadeleyi Sassuolo 2-0 kazandı.

Sassuolo'nun ilk golünü 5. dakikada Domenico Berardi kaydetti.

Milan'da 9 ve 24. dakikalarda yaptığı fauller sebebiyle iki sarı kart gören Fikayo Tomori, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 47. dakikada Armand Lauriente, farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken mücadeleyi 2-0 kazanan Sassuolo, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte puanını 49'a yükselten Sassuolo, 9. sıraya yerleşti. 67 puanda kalan Milan ise 3. sırada konumlandı.

Serie A'nın 36. haftasında Sassuolo, Torino'ya konuk olacak. Milan ise Atalanta'yı ağırlayacak.

