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Spor

Sassuolo sahasında kaybetti

Sassuolo, İtalya Serie A'nın 16. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Sampdoria'ya 2-1 mağlup oldu.

4 Ocak 2023 Çarşamba 18:00 - Güncelleme:
Sassuolo sahasında kaybetti
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Serie A'nın 16. haftasında Sassuolo, Sampdoria'yı ağırladı. Citta del Tricolore Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Sampdoria'nın golleri 25. dakikada Manolo Gabbiadini ve 28. dakikada Tommaso Augello'dan geldi. Sassuolo'nun tek golünü ise 64. dakikada Domenico Berardi penaltıdan kaydetti.

Evinde 2-1 mağlup olan Sassuolo'nun galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, 16 puanda kaldı. 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından galibiyete ulaşan bu sezon ikinci kez maç kazanan Sampdoria ise puanını 9'a yükseltti.

KAAN AYHAN KULÜBEDE TAMAMLADI

Öte yandan Sassuolo'da giyen milli futbolcumuz Kaan Ayhan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Gelecek hafta Sassuolo, Fiorentina'ya konuk olacak. Samdoria ise Napoli'yi ağırlayacak.

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