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Spor

Sassuolo, Torino deplasmanında 90+3'te kazandı

Sassuolo, İtalya Serie A'nın 7. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Torino'yu 1-0 mağlup ederek puanını 11'e yükseltti.

18 Eylül 2022 Pazar 00:54 - Güncelleme:
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İtalya Serie A'nın 7. haftasında Ivan Juric'in ekibi Torino ile Alessio Dionisi'nin yönetimindeki Sassuolo karşı karşıya geldi.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sassuolo 1-0 kazanırken galibiyet golü 90+3'de Agustin Martinez'den geldi.

Sassuolo'da ise Kaan Ayhan 90 dakika sahada kalırken, sakatlığı bulunan Mert Müldür kadroda yer almazken, ev sahibi Torino'da Emirhan İlkhan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Sassuolo puanını 9'e yükseltirken, Torino 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Torino deplasmanda Napoli ile karşılaşırken, Sassuolo kendi evinde Salernitana'yı konuk edecek.

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